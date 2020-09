Journée à foin 2020 – Le CQPF vous invite à sa série de WEBINAIRES

Étant donné les circonstances entourant la COVID-19 et en respect des directives gouvernementales, le CQPF a pris la décision de vous offrir La Journée à Foin 2020 virtuellement, et de vous entretenir de quatre sujets forts intéressants et pertinents.

Date: du 14 au 17 septembre 2020

Au programme;

L’utilisation d’applications pour un meilleur suivi de vos pâturages. Maxime Leduc, Ph. D., agr.

Situation des fourrages en 2020. Jean-François Lemay, agr. Sollio et France Bélanger, M. Sc., agr MAPAQ

Préservez la qualité de vos fourrages dans les silos horizontaux. Christian Denis, MBA, Agro-Bio Contrôle

Outils technologiques pour mieux gérer la production et l’entreposage du foin. Antoine et Germain Lefebvre, Novations AGL.

Chacune des présentations dure 30 minutes et offre une période de question de 10 minutes. Les formations sont accréditées par l’Ordre des agronomes.

Pour consulter la programmation complète et pour vous inscrire, cliquez-ici.