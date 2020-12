Lancement au Canada du nouveau régulateur de croissance des céréales Moddus

La verse entraîne des pertes de qualité et de rendement

Moddus ® contribue à renforcer les tiges pour atténuer le risque de verse dans les cultures de blé, d’orge et d’avoine

contribue à renforcer les tiges pour atténuer le risque de verse dans les cultures de blé, d’orge et d’avoine La réduction du nombre de cultures versées aide les producteurs à éviter les retards de récolte et les coûts supplémentaires

Syngenta Canada annonce l’homologation de Moddus®, un nouveau régulateur de croissance des plantes qui contribue à atténuer le risque de verse dans le blé, l’orge et l’avoine.

Les cultures qui ont versé peuvent connaître des rendements plus faibles en raison d’un mauvais remplissage des grains et de la perte de grains. Les agriculteurs doivent souvent composer avec des récoltes retardées, une charge de travail plus lourde et des coûts accrus de nettoyage, de séchage et de stockage des grains. Les cultures versées sont également plus sensibles à l’infection par des maladies, ce qui a un impact sur la qualité.

« Nous savons que la verse est synonyme de maux de tête importants et de revenus réduits, explique Eric Phillips, chef des produits fongicides et insecticides chez Syngenta Canada. Avec Moddus®, nous proposons une solution qui améliore la récoltabilité, permet aux producteurs de viser des rendements plus élevés et, au final, d’accroître leur récolte. »

Moddus® contient du trinexapac-éthyle, une matière active dont l’utilisation a fait ses preuves depuis des années comme moyen de lutte contre la verse dans les cultures céréalières du monde entier.

Moddus® agit en réorientant la production d’acide gibbérellique de la plante (une hormone responsable de la croissance) de manière à réduire l’élongation des cellules. Il en résulte des plantes aux tiges plus courtes et plus épaisses et qui ont une meilleure tenue générale.

Selon Phillips, la verse peut survenir aussi bien dans des conditions favorables, marquées par une forte humidité, que dans des conditions météorologiques difficiles, comme des vents violents. La verse est également influencée par le choix des variétés, le type de sol, les maladies fongiques et les taux de fertilisation (azote).

En utilisant Moddus® pour atténuer le risque de verse, les producteurs auront plus de liberté pour gérer leur culture de manière intensive et optimale.

« Nous voulons que les producteurs soient en mesure de viser de meilleurs rendements et qu’ils aient plus de liberté pour explorer d’autres variétés qui, sans ce produit, pourraient être affectées par la verse », explique Phillips.

Il ajoute que des céréales plus résistantes à la verse permettront aux producteurs de moissonner leur culture plus rapidement, ce qui se traduira par une récolte plus efficace.

Moddus® sera commercialisé pour la saison de croissance 2021.

À propos de Syngenta

