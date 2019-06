Lancement du service L’ARTERRE

Les MRC des Maskoutains, des Jardins-de-Napierville et de Pierre-De Saurel ont annoncé la mise en oeuvre du service L’ARTERRE sur leurs territoires respectifs lors d’une conférence de presse qui a eu lieu le 13 juin, au Domaine du Nival, situé à Saint-Louis. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions.

L’ARTERRE est un service de maillage axé sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires de terres, de bâtiments agricoles ou agriculteurs sans relève identifiée. Il privilégie l’établissement de la relève par démarrage et reprise de fermes afin d’assurer la pérennité des entreprises et du patrimoine agricole au Québec.

« Déjà proactive avec la remise de bourses à la relève agricole depuis plus de dix ans, la MRC continue de soutenir la relève et les producteurs agricoles en leur offrant l’aide d’une personne-ressource dédiée à la concrétisation de maillages fructueux », a mentionné Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.

L’accompagnement offert par L’ARTERRE permet de conclure des ententes adaptées à la réalité de chacun. Ainsi, L’ARTERRE peut vous accompagner dans une variété de situations :

Offre et recherche de surfaces cultivables, petites ou grandes, et des bâtiments pour loger des animaux d’élevage, pour de l’entreposage ou pour de la transformation alimentaire complémentaire à la production agricole;

Recherche de partenaires pour soutenir votre production actuelle ou pour la diversifier;

Offre et recherche d’aspirants-agriculteurs qualifiés pour les entreprises agricoles sans relève et accompagnement des parties vers les ressources professionnelles dédiées au transfert.

« La MRC continue de se démarquer par son innovation et la qualité de ses services-conseils; des ingrédients parfaits pour attirer et soutenir la relève en agriculture. Nous sommes fiers de pouvoir proposer le service offert par L’ARTERRE sur le territoire », a souligné le préfet de la MRC des Jardins-de-Napierville, M. Paul Viau.

« La participation de la MRC de Pierre-De Saurel à L’ARTERRE donne donc un signal clair : nous voulons soutenir l’établissement de la relève et la consolidation d’entreprises agricoles à travers un service d’accompagnement dans les démarches de maillage, de transfert d’entreprises et de location d’actifs », a renchéri M. Gilles Salvas, préfet de la MRC de Pierre-De Saurel.

Les détails sur le service et le répertoire des offres et des aspirants-agriculteurs inscrits à la grandeur du Québec peuvent être consultés sur le site Internet de L’ARTERRE au www.arterre.ca.

Les propriétaires de terres et de bâtiments, les agriculteurs de l’une des trois MRC ainsi que les aspirants-agriculteurs souhaitant s’y installer sont invités à nous contacter pour en savoir davantage sur le service de L’ARTERRE et s’inscrire. Notre agent de maillage, Maryse Bernier, est disponible pour répondre à vos questions au 450 768-3010 ou au 450 888-5199 ou par courriel à [email protected].