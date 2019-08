Les 4-H du Canada annoncent les récipiendaires de la bourse d’études en agriculture de TD et des 4-H 2019

Douze membres des 4-H ont été sélectionnés à l’échelle du pays, et chacun d’eux recevra 2 500 $ afin de poursuivre un programme d’études postsecondaires dans le domaine de l’agriculture, des sciences agricoles ou des techniques agricoles au début de l’automne 2019. « Nous ne pourrions être plus fiers des récipiendaires de la bourse de cette année, et nous les félicitons chaleureusement», a déclaré Shannon Benner, présidente-directrice générale des 4-H du Canada. « Nous somme chanceux de pouvoir travailler avec des partenaires tels que TD qui reconnaissent et

soutiennent notre mission d’habiliter les jeunes à être des leaders responsables, bienveillants et engagés qui apportent des changements positifs dans le monde qui les entoure.»

Ensemble, les 4-H du Canada et TD s’engagent à promouvoir le développement positif des jeunes et à leur offrir les outils et les conseils nécessaires qui sont à l’origine de l’amour permanent pour l’apprentissage.

« TD est fière de participer au programme de bourse des 4-H », a déclaré Alec Morley, Premier Vice­ Président aux services nationaux d’agriculture chez TD. « Notre soutien envers l’engagement des 4-H à développer les leaders du secteur de l’agriculture de demain est une autre façon d’aider à enrichir les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons.»

Félicitations à tous les récipiendaires de 2019 de bourses d’études en agriculture de TD et des 4-H!

Sarah MacDonald – Colombie-Britannique

Leslee Leischner – Alberta

Aaron Van Steekelenburg – Alberta

Christina Franks – Saskatchewan

George Meggison – Manitoba

Corine Bateman – Ontario

Faith Emiry – Ontario

Molly Sayers – Ontario

Morgan Passmore – Québec

Carissa Geddes – Nouveau-Brunswick

Jacob Foster – Nouvelle-Écosse



Chloe Toombs – Île-du-Prince-Édouard