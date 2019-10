Portes ouvertes de l’ITA

Vous souhaitez faire carrière dans un domaine où les perspectives d’emploi sont exceptionnelles? Le milieu agroalimentaire offre un vaste choix de possibilités répondant à des champs d’intérêt variés : agriculture, équipements et machinerie, horticulture, agroenvironnement, domaine équin ainsi que qualité et transformation des aliments. Profitez des journées portes ouvertes de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) pour découvrir un établissement se consacrant entièrement à ce domaine : elles auront lieu le samedi 9 novembre, de 10 h à 14 h, au campus de La Pocatière et le samedi 16 novembre, aux mêmes heures, au campus de Saint-Hyacinthe.

PUBLICITÉ

L’ITA propose sept programmes de formation technique, dont plusieurs sont uniques au Québec :

Gestion et technologies d’entreprise agricole (profils axés sur la production biologique au campus de La Pocatière);

Technologie des productions animales;

Technologie du génie agromécanique (seulement au campus de Saint-Hyacinthe);

Technologie de la production horticole et de l’environnement;

Paysage et commercialisation en horticulture ornementale (seulement au campus de Saint-Hyacinthe);

Technologie des procédés et de la qualité des aliments;

Techniques équines (seulement au campus de La Pocatière).

Les journées portes ouvertes constituent des occasions uniques pour vous familiariser avec un milieu collégial dynamique. Vous pourrez approfondir vos connaissances sur les programmes de l’ITA, discuter avec des membres du personnel et des étudiants, visiter les nombreuses installations pédagogiques et aussi découvrir l’ensemble des activités et des services qui sont offerts aux étudiantes et aux étudiants de l’Institut.

PUBLICITÉ

En participant aux portes ouvertes, vous courez également la chance de gagner l’une des trois bourses d’une valeur de 190 dollars, représentant l’équivalent des droits d’inscription pour un trimestre à l’ITA.

Vous trouverez plus de détails sur les journées portes ouvertes et sur l’Institut à l’adresse Internet www.ita.qc.ca/po. Consultez la page Facebook @ITAofficiel ou le compte Instagram @itaofficiel pour en apprendre plus sur les programmes, les campus, la vie étudiante et les différents projets qui font de l’ITA une institution unique en son genre au Québec.

Rappelons que l’ITA est un établissement d’enseignement collégial qui relève du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Il forme chaque année près de 60 % des étudiants finissants appelés à travailler dans l’industrie agroalimentaire. Il a formé plus de 12 000 technologues depuis sa création en 1962. Pour plus d’information sur l’ITA, rendez-vous au www.ita.qc.ca.