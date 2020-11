Syngenta Crop Protection annonce le lancement de Spiropidion

• Spiropidion est une nouvelle technologie innovante qui peut être utilisée pour protéger un large éventail de cultures contre certains des parasites suceurs les plus nuisibles et les plus difficiles à contrôler.

• Spiropidion est sans danger pour les pollinisateurs et les insectes utiles, offrant aux agriculteurs un nouvel outil important dans le cadre des programmes de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM), conformément à l’engagement continu de Syngenta de développer des produits innovants et durables.

Syngenta est fière de dévoiler Spiropidion, une nouvelle technologie innovante de lutte contre les insectes qui aidera les agriculteurs à protéger leurs cultures contre les ravageurs suceurs de manière efficace et durable sur le plan environnemental.

PUBLICITÉ

Les insectes suceurs, tels que les pucerons, les mouches blanches et les cochenilles, dévastent les fruits et légumes de grande valeur comme les tomates, les oranges et les melons, ainsi que d’importantes cultures arables comme le coton et le soja. Spiropidion est sans danger pour les insectes bénéfiques naturels et les pollinisateurs, offrant ainsi aux agriculteurs un nouvel outil pour les programmes de lutte intégrée contre les parasites (IPM).

Spiropidion est le résultat d’une innovation chimique au sein d’une classe rare d’insecticides qui aide les cultures de l’intérieur, en protégeant l’ensemble du corps végétal des attaques de parasites suceurs nuisibles, garantissant ainsi la qualité des cultures, les rendements et les moyens de subsistance des agriculteurs.

PUBLICITÉ

“Nous sommes heureux de proposer aux agriculteurs un nouveau principe actif qui offre une protection plus ciblée contre certains des parasites suceurs les plus difficiles et les plus nuisibles. La meilleure façon de décrire cette nouvelle innovation est de dire qu’elle est bonne pour la nature mais dure pour les parasites”, a déclaré Jon Parr, président de la division Global Crop Protection chez Syngenta. “Spiropidion est un autre exemple clair de la manière dont nous accélérons les investissements pour fournir des innovations phytosanitaires qui aident les agriculteurs, partout dans le monde, à se développer de manière productive et durable”.

Le premier enregistrement mondial d’un produit formulé contenant du Spiropidion a été obtenu au Guatemala en septembre 2020, où le produit sera commercialisé sous la marque ELESTAL® Neo dans les prochains mois. Les lancements prévus de formulations contenant du Spiropidion incluent également le Paraguay et le Pakistan en 2021, et le Brésil en 2023 (en attente d’enregistrement). Dans l’Union européenne, la soumission réglementaire est prévue pour 2022-2023. Des lancements futurs dans un large éventail de cultures dans plus de 60 pays sur tous les continents, sont prévus dans les six prochaines années avec des ventes maximales estimées à plus de 400 millions de dollars.