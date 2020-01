Un outil écoresponsable pour tous

Le Québec s’inscrit dans une transition écologique nécessaire. En 2019, le Pacte pour la transition fût signé par 285 000 personnes et plus d’un demi-million de citoyens ont marché dans les rues pour le climat. Selon l’Observatoire de la consommation responsable (OCR), 43,7 % de la population québécoise est la recherche de moyens pour réduire son impact environnemental. Par où commencer ?

LA COTE ÉCORESPONSABLE

Les pagesvertes.ca lance la « cote écoresponsable », un outil gratuit qui sert à calculer le niveau d’écoresponsabilité des entreprises et des individus et qui indique les gestes à poser pour s’améliorer. Cet outil donne accès des astuces et de ressources utiles à la transition écologique. La cote écoresponsable comporte deux volets : un pour les individus et l’autre pour les entreprises (organismes, associations et travailleurs autonomes). Tous peuvent s’analyser, obtenir leurs pointages et s’inscrire dans un cheminement graduel vers l’écoresponsabilité. La cote écoresponsable se base sur les mesures écoresponsables qui ont été établies par lespagesvertes.ca en collaboration avec le Ministère de l’Économie et de l’Innovation. Conçu selon treize des plus grands ouvrages du développement durable, le questionnaire à remplir pour obtenir sa cote écoresponsable comporte une centaine de critères, tous classés selon onze catégories d’action : zéro déchet, achat local, réutilisation, compostage, produits biologiques et sans OGM, énergie verte, recyclage, habitation écologique, produits biodégradables, implication communautaire et éthique socioéconomique. Le questionnaire prend donc une vingtaine de minute à remplir. https://lespagesvertes.ca/decouvrir-ma-cote/

PUBLICITÉ

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EST ENTAMÉE

Le pourcentage moyen des citoyens ayant complété le questionnaire de la cote écoresponsable est de 35 % seulement. Il reste du travail à faire pour prendre le virage écologique. Les efforts de sensibilisation fournies par les scientifiques, les groupes environnementaux et les initiatives citoyennes ont permis une prise de conscience vis-à-vis la crise environnementale ; 2020 sera une année d’actions concrètes pour la planète.

UN GESTE À LA FOIS

Grâce à la cote écoresponsable, on peut savoir quelles actions sont à prioriser pour diminuer efficacement son empreinte écologique. La clé est d’aborder le changement pas à pas en commençant par les actions qui semblent les plus faciles à intégrer aux habitudes.