Une première cohorte finissante en Agriculture urbaine

Originaires de partout au Québec, les premières finissantes et premiers finissants de l’Attestation d’études collégiales en Développement et gestion d’un programme d’agriculture urbaine, offerte par le Service de la formation continue, ont eu l’occasion de présenter un résumé de leurs projets finaux le 7 septembre dernier.

D’une ferme urbaine à vocation communautaire développée en collaboration avec un supermarché de Vaudreuil-Dorion, en passant par la mise en place d’un parcours de collecte à vélo de résidus verts dans les commerces de Gatineau à un projet de coopérative biologique de solidarité s’adressant aux personnes retraitées de Laval ou l’élaboration d’un processus de design de permaculture, les projets mis en œuvre dans le cadre du programme de formation sont variés et épatants.

« C’est impressionnant de réaliser tout le travail accompli! Ce sont de véritables initiatives de mobilisation citoyenne qui ont été développées par les élèves et portées dans leur communauté respective », souligne avec enthousiasme Denis Deschamps, directeur général du Cégep de Victoriaville qui a assisté aux présentations.

L’AEC, offerte presqu’exclusivement en ligne, a pour but de former des gestionnaires capables d’assurer la coordination et le développement d’initiatives locales, mais également de renforcer le maillage entre les différents acteurs d’une communauté. « Nous formons en quelque sorte des acteurs de changements qui transformeront chacun à leur façon leur milieu de vie », explique Athanasios Mihou, un des enseignants du programme.

La deuxième cohorte amorce présentement sa formation et deux nouveaux départs de l’AEC sont annoncés pour janvier 2020 (en ligne et en classe à Montréal). Parallèlement, les premiers élèves du nouveau profil d’agriculture urbaine maintenant offert dans le cadre du programme technique Gestion et technologies d’entreprise agricole à l’Institut national d’agriculture biologique du Cégep de Victoriaville débutent également leur cheminement.