Le 100e du Bulletin au bout des doigts!

Il y a 100 ans paraissait le premier numéro du Bulletin des agriculteurs. Pour souligner cet anniversaire, l’équipe de rédaction a conçu du contenu 100e à découvrir sur le site LeBulletin.com.

En cliquant sur l’onglet « Spécial 100e » de la page d’accueil du site lebulletin.com situé en bas à gauche, vous pouvez accéder à du matériel préparé spécialement pour l’événement. Amoureux d’histoire? Vous y trouverez votre compte avec la ligne de temps qui retrace justement l’histoire du Bulletin et de l’agriculture de 1918 à aujourd’hui. Que sont devenus les Laliberté d’Honfleur? Les Leclerc de Pont-Rouge? Des reportages chez des producteurs dont l’entreprise a traversé le temps ont été réalisés. Vous pouvez les consulter et même les partager sur vos réseaux. On retrouve également un panel de discussions entre jeunes agriculteurs de la relève, vous serez étonnés par leur dynamisme. Quelques lecteurs assidus ont tenu à témoigner de leur attachement au magazine également. Nous vous invitons à consulter souvent la section spéciale puisque du nouveau contenu y est ajouté régulièrement.

Rappelons que depuis un siècle, les artisans du magazine se sont donné comme mandat de vous informer, de vous inspirer et surtout de vous aider à emmener votre entreprise agricole plus loin. Même après toutes ces années, Le Bulletin n’a pas perdu sa pertinence, au contraire. Les producteurs d’aujourd’hui ont plus que jamais besoin d’être accompagnés pour relever les défis agronomiques, technologiques et économiques.

