Les nouvelles les plus populaires de la semaine

Savez-vous reconnaître les symptômes de stress afin de mieux y faire face et trouver des stratégies efficaces? La psychologue...

Le printemps tardif a su tester ma patience et voilà enfin le blé à découvert. Hiii! Inquiétant, pas beau, avec une reprise timide, euh! très timide. En fait, il est « laitte », il est « laitte » en … et je dirais qu’à première vue tout est kaput!

Normalement, l’arrivée du printemps coïncide avec de la nervosité dans l’air, et un retour progressif à la hausse des prix à la bourse. Mais cette année fait jusqu’ici bande à part pour plusieurs raisons.

C’est au Québec que le prix des terres a le plus progressé l’an dernier, selon Financement agricole Canada

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Please enable Javascript to make our site work properly