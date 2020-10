Les nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin ds agriculteurs au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Un face à face entre le semis direct et le travail conventionnel

Laquelle, entre la régie conventionnelle et celle en semis direct, offre les meilleures perspectives de rendement? Un essai de longue durée réalisé au CÉROM vient répondre, du moins en partie, à cette question d’une importance indiscutable.

L’agriculture reçoit 1,5 milliard dans le plan d’infrastructure

Ottawa a dévoilé les grandes lignes de son plan d’infrastructure chapeauté par la Banque de l’infrastructure du Canada.

Blogue Profession agriculteur: Les champs changent et nous aussi

Un sol couvert est un sol qui a le potentiel d’assumer toutes ses responsabilités en autant qu’on lui en donne la chance. On observe de plus en plus les bienfaits de ce genre de système. Plus on y travaille plus on sent qu’on peut faire encore mieux. Suffit d’observer, de mesurer et de s’ajuster.