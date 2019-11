Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin des agriculteurs durant la dernière semaine. Bonne lecture.

Blogue Profession agriculteur: Récolter dans des conditions extrêmes

Les récoltes ne font que débuter et voilà que la grande majorité d’entre nous se retrouvent avec des conditions difficiles de récoltes beaucoup plus tôt que ce qu’on vit normalement… soyons patients et prudents.

Réorganisation chez Agropur

Agropur a a annoncé qu’elle procédait à une revue organisationnelle de ses activités canadiennes, entrainant ainsi la mise à pied de 250 employés au pays.

Traiter le lisier pour en sortir de l’eau potable

Plusieurs en parlaient depuis les premiers systèmes de séparation du lisier, mais personne n’avait réussi à le faire : récupérer l’eau potable du lisier. Une première porcherie vient d’être équipée d’un tel système dans Lotbinière.