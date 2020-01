Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées durant la dernière semaine sur le site du Bulletin des agriculteurs. Bonne lecture.

Comment les animaux de ferme perçoivent-ils leur environnement?

Lors du dernier Salon de l’agriculture, l’étudiante postdoctorat à l’Université Laval Sophie Brajon présentait un atelier sur le comportement des animaux de ferme. Elle effectue actuellement des travaux sur les comportements des truies en groupe.

Marché des grains: glissade des prix

Malgré la signature de l’entente entre la Chine et les États-Unis la semaine dernière, les acteurs des marchés ont eu les yeux rivés sur l’annonce du nouveau virus chez l’homme et de ses impacts possibles sur l’économie chinoise.

Blogue Profession agriculteur: Petit Léo deviendra grand

Nous serons grands-parents pour la première fois, et sûrement pas la dernière, et voilà que ça remet plein de choses en perspective. Ma conjointe me montre le kit d’agriculteur de petit Léo. Ça vient me chercher pour ce que ça représente. Un engagement de transfert de connaissances et de passion.