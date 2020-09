Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin des agriculteurs au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

La récolte du maïs-ensilage est à nos portes!

La récolte du maïs-ensilage débute dans le Sud-Ouest du Québec. Il est grand temps de marcher ses champs et de faire ses tests d’humidité.

Un possible rendement record de soya selon la TGCQ

Après avoir suscité de nombreuses craintes, la saison, 2020 pourrait passer à l’histoire avec des rendements records pour le soya.

La Nina fait son entrée

C’est maintenant officiel, le phénomène très attendu la Niña s’est formé dans l’océan Pacifique selon le US Climate Prediction Center et se fera donc sentir dès cet automne et jusqu’à l’hiver prochain.