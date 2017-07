En juin, les vaches américaines ont produit du lait comme jamais. De surcroît, le nombre de vaches est en augmentation. Résultante : les États-Unis ont un grand volume de lait à écouler.

Selon le dernier rapport sur la production laitière des 23 principaux états producteurs de lait du Département américain de l’agriculture (USDA), la production laitière par vache a atteint en juin un niveau jamais rapporté depuis la production de ce rapport en 2003. La production laitière par vache s’est chiffrée en juin à 1939 livres (880 kg), une hausse de 13 livres (5,9 kg) comparativement à juin 2016.

Dans l’ensemble des 23 principaux états producteurs de lait, la production laitière totale s’est établie à 16,9 milliards de livres (7,67 milliards de kg), ce qui représente une augmentation de 1,7% en juin 2017 comparativement à juin 2016.

En juin, le nombre de vaches a atteint 8,73 millions, soit 83 000 têtes de plus qu’en 2016 et 4000 têtes de plus que mai 2017.