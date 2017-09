Consultez en ligne notre nouveau bulletin météo. Il résume par région les écarts de températures et les quantités de précipitations pour chaque semaine. Le bulletin météo vous informe sur le cumul des degrés-jours et des unités thermiques pour le maïs. En plus, vous pouvez comparer l’accumulation des jours de croissance par rapport à la moyenne des dernières années. Une information très utile pour gérer vos cultures.

Cliquez sur le tableau, qui couvre du 10 au 16 septembre, pour l’agrandir et l’imprimer.