En février 1918 paraissait la première édition du Bulletin des agriculteurs. Il était alors la propriété de la Société coopérative agricole des fromagers du Québec, l’ancêtre de La Coopérative fédérée. Sa mission à l’époque était de promouvoir la coopération et l’avancement de l’agriculture.

Le Bulletin connaît immédiatement un succès sans précédent. Exigeant trop de ressources, la coopérative vend, en 1921, la revue à son rédacteur en chef Joseph-Noé Ponton. M. Ponton est agronome et enseigne le génie rural à l’institut d’Oka. Il devient le premier directeur du Bulletin des agriculteurs. M. Ponton est un homme visionnaire et dédié à la cause de l’agriculture. Il rêve d’une revue agricole libre de toutes attaches politiques. C’est le début d’une nouvelle aventure pour Le Bulletin des agriculteurs.

PUBLICITÉ

Le Bulletin jouera dès lors un grand rôle dans l’évolution de l’agriculture au Québec. En 1924, le directeur du Bulletin utilise les pages du magazine pour inviter les producteurs à une réunion historique. Cette réunion mènera à la formation de l’Union catholique des cultivateurs connue aujourd’hui comme l’Union des producteurs agricoles (UPA). Joseph-Noé Ponton a été décoré à titre posthume de la médaille d’or du Mérite agricole en 1961 pour cette réalisation.

Le Bulletin a joué un rôle majeur dans les grandes révolutions agraires. Dans les années 1970, le tandem à la rédaction était Claude Choquette et Moïse Cossette. Par

des articles éclairés et pertinents, ils ont encouragé l’adoption de pratiques qui ont marqué la profession, comme l’insémination artificielle, la culture du maïs-grain et

de la luzerne au Québec.

PUBLICITÉ

Cette année, Le Bulletin fête son 100e anniversaire. Le Bulletin est la plus vieille publication francophone canadienne spécialisée en agriculture. Nous sommes très fiers de notre histoire et du rôle important qu’a joué Le Bulletin dans le développement de l’agriculture du Québec. Notre raison d’être est restée proche des rêves de nos fondateurs. Nous sommes demeurés un magazine agricole indépendant et entièrement consacré au développement de l’agriculture au Québec.

Votre Bulletin se refait une beauté pour célébrer son centième. Le slogan « 100 ans et tourné vers l’avenir » met la table pour le futur. Nous avons revu notre contenu

pour l’adapter encore mieux à la réalité des entrepreneurs agricoles d’aujourd’hui et aux besoins de leur relève. Vous découvrirez une nouvelle

chronique sur la gestion des ressources humaines, une compétence essentielle dans le contexte actuel. Elle complète nos chroniques sur l’agriculture de précision et

la réseautique à la ferme que nous avons ajoutées récemment. Nous vous présenterons au cours de l’année des articles bien fouillés sur des sujets pertinents comme :

le bien-être animal, la santé des sols, les plantes de couverture et la robotique à la ferme. Notre infolettre et notre site Web, gagnants de nombreux prix, continuent

leur envolée en proposant de l’information éclairée, actuelle et utile.

PUBLICITÉ

Notre mission n’a pas changé : « Transmettre le savoir et l’innovation dans le but de faire prospérer les entreprises agricoles d’ici ». Notre équipe de rédaction

est formée de journalistes et de pigistes passionnés par l’agriculture et parmi les meilleurs. Vous pouvez compter sur eux pour dépister et transmettre les informations

dont vous avez besoin pour rester à la fine pointe.

Nous sommes fiers de notre passé; nous sommes prêts pour l’avenir !