Lactanet célèbre les 25 ans d’existence du Réseau laitier canadien (RLC)

Le 29 mai 1995, le Réseau laitier canadien (CDN) a été officiellement créé en tant qu’organisation à but non lucratif constituée en vertu d’une loi fédérale et chargée de fournir des services d’évaluation génétique pour les bovins laitiers du Canada. Suite à la décision du gouvernement fédéral de privatiser ses services à chaque secteur d’élevage, le Réseau laitier canadien a été créé par le “Groupe pour le futur” de l’industrie laitière, composé de dirigeants des secteurs de l’insémination artificielle., des races et du contrôle laitier. Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) ont joué un rôle central dans la négociation du financement du gouvernement fédéral par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) pendant les trois premières années de transition et le Réseau laitier canadien est entièrement financé par l’industrie canadienne de l’amélioration du bétail laitier depuis 1998 grâce à sa structure tarifaire des services d’évaluation génétique. En juin 2019, après avoir publié 79 évaluations génétiques officielles et dix ans d’évaluations génomiques, CDN a été l’une des trois organisations fondatrices du partenariat qui a créé Lactanet Canada.