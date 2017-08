Il y a du nouveau dans les basses-cours! Un couple de jeunes ingénieurs, Katrina Jean-Laflamme et Daniel Badiou de Notre-Dame-de-Lourdes, au Manitoba, révolutionnent le secteur de l’élevage de poulets avec une invention de leur cru : un poulailler robotisé. En plus d’offrir tous les avantages d’un poulailler traditionnel, ce système entièrement automatisé est muni d’un réservoir d’eau et d’une mangeoire à grain lui offrant une autonomie d’une semaine. Il est aussi muni de senseurs qui lui permettent de s’adapter lui-même aux conditions météo. Notamment à l’aide de panneaux latéraux qui peuvent s’ouvrir ou s’abaisser au besoin. Entièrement alimenté à l’énergie solaire, ce poulailler sur roues peut se déplacer automatiquement à travers un pâturage. Les poulets ont donc droit à une litière d’herbe fraîche en tout temps. Grâce à cette invention, les deux créateurs ont fondé leur propre entreprise, UKKÖ robotics, qui compte déjà une cinquantaine de clients intéressés par ce projet novateur.

Source : Radio-Canada