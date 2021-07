Semaine se terminant le 30 juillet

Aperçu

Le développement des cultures de maïs se poursuit, passant à 90% au stade de la pollinisation atteinte, 2% de moins qu’à pareille date l’an dernier. De manière générale, on se montre toujours un brin optimiste pour les rendements cet automne si la météo continue de collaborer sans grands imprévus. On souligne qu’il faut toutefois garder un œil attentif au vers gris occidental du haricot:

«Début du dépistage des masses d’oeufsdu VGOH. Capture de papillons en augmentation.»-Catherine Pelletier, Gérard-Maheu –Montérégie-Ouest «On doit surveiller le VGOH, les adultes sont en grain nombre dans les pièges.»-Patrick Leduc, Ferme Jacques Leduc & Fils inc–Montérégie-Ouest

Du côté du soya, le stade de la floraison est pratiquement terminé, passant à 97%atteint dans la dernière semaine, et le remplissage des gousses est amorcé maintenant à 36%, ce qui demeure un retard important de 20% par rapport à la même période l’an dernier.

Toujours dans le soya, on mentionne que la présence de puceron est à la baisse, mais que le temps généralement plus frais et humide invite maintenant à surveiller les maladies foliaires.

«Pucerons du soya en fin d’infestation, chrysomèles du haricot qui ont fait quelques dégâts, moisissure blanche présente à certains endroits avec les températures mouilleuses du mois de juillet: 20 mm par semaine, septoriose qui veut rentrer dans le haut des plants; des températures plus chaudes et sèches seraient les bienvenues pour arrêter les maladies et faire croître les levées de la mi-juillet.» -Bernard Fontaine, Ferme IBF –Montérégie-Est

La condition du sol demeure dans l’ensemble adéquate, se révélant toutefois un peu plus sèche que l’an dernier, notamment en Estrie, en Montérégie-Est et dans le Centre-du-Québec.

