Est-ce que je devrais scrapper mon implantation?

Les appels dans les derniers jours sont nombreux et se ressemblent passablement : est-ce que mon implantation est correcte pour que je la conserve? Mon premier réflexe est souvent de répondre d’attendre au printemps suivant, les plantes fourragères nous surprennent souvent! Toutefois, il y a certains points qui peuvent nous aider à prendre notre décision.

Tout d’abord, on peut toujours vérifier la population de la luzerne dans le champ. Le guide agronomique des grandes cultures de l’Ontario suggère une densité d’un minimum de 215 plants\m2 ou 20 plants et plus\pi2 pour un semis de l’année.

Une autre méthode consiste à compter les tiges lorsque la luzerne mesure de 4 à 6 pouces de hauteur et à utiliser les données de la figure ci-dessous pour estimer le potentiel de rendement.

Par la suite, plusieurs autres facteurs peuvent jouer dans la décision. Aurais-je assez de fourrage au total? Est-ce que la pression de mauvaises herbes a causé trop de dommages? Ai-je besoin réellement de protéines ou un beau champ de graminées fourragères est suffisant? Est-ce que j’ai de la place dans ma rotation pour semer un autre champ de luzerne? Car on le sait bien, ressemer de la luzerne sur de la luzerne, c’est loin d’être l’idéal. Il est vrai que lorsque le semis est fait dans la même année, c’est la moins pire des situations, mais il peut quand même avoir des effets. Si la graine tombe près d’un plant, qu’il soit mort ou vivant, elle ne peut tout simplement pas germer… Si la graine germe, la partie n’est pas encore gagnée : le plant peut rester plus court que normal s’il rencontre une toxine et sera limité dans ses prélèvements, car son système racinaire sera réduit.

Une chose est certaine, soyez vigilants dans vos décisions et parfois même patients oserais-je dire!

*Texte réalisé en collaboration avec le Conseil québécois des plantes fourragères. Les propos exprimés dans le texte relèvent toutefois de l’auteur et n’engagent pas le CQPF.