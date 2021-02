Plus de grains que prévu aux États-Unis

Le plus récent rapport sur l’état des stocks de grains aux États-Unis a surpris en annonçant des quantités plus importantes en réserve que prévu. Les stocks de maïs ont causé le plus d’émois, surtout que les commandes des dernières semaines laissaient croire à une réduction plus importante que celle annoncée par le département américain de l’Agriculture (USDA).

Les stocks de soya pour la saison 2020-2021 se situent à 120 millions de boisseaux, contre des prévisions du marché de 123 millions et 140 millions lors du précédent rapport en janvier.

PUBLICITÉ

Pour le maïs, les réserves sont de 1,5 milliards de boisseaux, alors que les analystes s’attendaient à 1,39 milliards. Les estimations en janvier étaient de 1,55 milliards.

Le blé s’est aussi avéré être en plus grande quantité que prévu à 836 millions de boisseaux, contre 834 millions prévus par le marché. Les stocks sont demeurés inchangés par rapport aux données de janvier.

Au niveau international, le USDA a indiqué que les réserves de maïs s’établissent à 286,5 millions de tonnes métriques (mtm), par rapport à des attentes du marché de 279,9 (mtm). En janvier, le chiffre était de 283 millions de tonnes métriques.

Pour le soya, les stock sont de 83,4 mtm, comparativement à 83,30 mtm, selon les attentes du marché. En janvier, le USDA avait établi les stocks à 84,31 mtm.

Les réserves de blé ont légèrement diminué à 304,2 mtm, contre 312 mtm pour les prévisions des analystes et 313 mtm en janvier.

PUBLICITÉ

L’USDA a fixé la production de soya du Brésil 2020/2021 à 133,0 mtm, par rapport aux attentes du commerce de 133,0 mtm et l’estimation de l’USDA en janvier de 132 mtm. Pour la production de maïs, toujours au Brésil, elle a été fixée à 109 mtm, par rapport aux prévisions de 108 mtm et l’estimation de janvier de l’USDA de 102,0 mtm.

Pour l’Argentine, l’USDA a fixé sa production de soya à 48 mtm, par rapport aux attentes du commerce de 47,6 mtm et l’estimation de janvier de l’USDA de 48,0 mtm. La production de maïs de l’Argentine est fixée à 47,5 mtm, contre les attentes du commerce de 47,0 mtm et l’estimation de l’USDA en janvier de 47,5 mtm.

Source: Sucessful Farming