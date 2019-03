Quelle culture de couverture choisir?

Céline Normandin est journaliste spécialisée en agriculture et économie. Elle collabore également au Bulletin des agriculteurs.

Les radis sont une excellente culture de couverture mais ne survivent pas à l’hiver sous nos latitudes. C’est aussi vrai pour le canola et l’avoine qui ne résistent pas au gel mortel.

Celle qui vous convient dépend de vos objectifs. Selon les essais des chercheurs de l’UEI, toutes les cultures ont réduit les accumulations de nitrate dans le sol. Le seigle et l’avoine ont le mieux performé mais les mélanges ont aussi bien fait.

L’université rappelle qu’il existe trois types de catégories de cultures de couverture : les graminées comme le seigle et l’herbe de soudan, des crucifères comme les navets, les radis ou le canola, ou encore les légumineuses, par exemple le trèfle.

