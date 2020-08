Une appli s’ajoute au Panier bleu

Les consommateurs voulant encourager les producteurs locaux et la consommation de produits régionaux disposent maintenant d’une application pour les retrouver. Appelée Mangeons local plus que jamais!, l’application permet de repérer les fermes, les marchés et les transformateurs qui font de la vente directe au public.

Le public pourra obtenir des fiches d’informations et différentes fonctionnalités pour trouver les producteurs, adapter les choix selon certaines préférences en plus d’obtenir différentes informations sur les secteurs agroalimentaires et les particularités agrotouristiques des différentes régions du Québec. Il sera également possible de créer ses propres circuits.

L’application a été lancé par l’Union des producteurs agricoles avec le concours de Desjardins. Elle se veut comme la suite logique du site internet le Panier bleu, développé au printemps durant la crise sanitaire, ainsi que du mouvement Mangeons local plus que jamais! visant à encourager les producteurs et transformateurs durement touchés par la COVID-19. Quelque 1000 coordonnées de producteurs avaient été rendues disponibles par le site.

Des recettes ou des astuces de conservation et de transformation des aliments seront aussi au menu. De surcroît, des notifications permettront de rester au fait du calendrier des récoltes en fonction de la saisonnalité des aliments. Des articles de blogue, des vidéos, des notifications et plus devraient suivre dans les prochaines semaines.

L’application est dès maintenant sur Google Play et elle le sera également sous peu dans l’App Store. De plus, il sera possible de consulter la version Web d’ici une semaine à l’adresse mangeonslocal.upa.qc.ca.