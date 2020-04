Cargill met sur pause ses opérations en Alberta

Le transformateur de viande américain Cargill a annoncé lundi qu’il ralentissait temporairement ses activités à son usine de boeuf à High River, en Alberta, à la suite de la contamination de plusieurs centaines de ses employés à la COVID-19. Selon les responsables de la santé de la province, 484 cas de coronavirus dans la province étaient liés à l’usine de Cargill, dont 360 travailleurs. Un travailleur de l’usine est décédé.

Cargill n’a pas donné de date quant à la reprise des opérations. La société a déclaré qu’elle encourageait tout le personnel à se faire tester dès que possible. “À compter d’aujourd’hui, nous avons entamé le processus de mise en veille temporaire des installations de Cargill à High River”, indique le communiqué. “Compte tenu des répercussions du virus à l’échelle de la communauté, nous encourageons tous les employés à se faire dépister pour le virus COVID-19 dès que possible, comme le conseillent désormais les services de santé de l’Alberta .”

L’usine de viande de boeuf de Cargill, qui produit des galettes de viande pour McDonald, représente environ 36% de la capacité de transformation totale du Canada, selon les données de l’industrie. Plus tôt ce mois-ci, Cargill avait réduit la production à son usine de High River après que plusieurs dizaines de travailleurs aient été infectés par le coronavirus.

Les responsable de la santé de l’Alberta ont ajouté que 67 autres cas de la COVID-19 avaient été liés à l’usine de viande de boeuf de JBS Food Canada à Brooks, en Alberta.

Dans un communiqué, la ministre fédérale de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau, a déclaré que les fonctionnaires fédéraux et provinciaux “examinaient toutes les options pour protéger les travailleurs, soutenir nos agriculteurs et transformateurs et maintenir des produits de viande de haute qualité et abordables à la disposition des Canadiens”.

Sources: Alberta Farmer, Reuters