De l’ombre pour les bovins

Chez Dominique Dumas de la ferme À l’herbe! Bouvillons de pâturage à Pont-Rouge, dans la région de la Capitale-Nationale, les bouvillons ont accès à de l’ombre lors des journées chaudes et ensoleillées d’été. Pour cela, elle et son conjoint, Frédéric Lebel, ont conçu une ombrière mobile qu’ils déplacent dans chaque parcelle.

Dans cette vidéo, Dominique Dumas, nous explique de quelle façon ils l’ont conçue et ce qu’elle apporte aux animaux et aux champs. Si vous avez de la difficulté à comprendre certains mots et que les sous-titres ne s'affichent pas dans le bas de la vidéo, vous pouvez les ajouter manuellement (soit avec la roulette sur votre ordinateur ou encore les trois petits points sur votre appareil mobile).