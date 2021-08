Entente de principe entre Olymel et le Syndicat de ses travailleurs de Vallée-Jonction

L’entreprise Olymel et le Syndicat des travailleurs d’Olymel Vallée-Jonction affiliés à la CSN ont convenu d’une entente de principe dans la nuit du vendredi 13 et du samedi 14 août 2021.

Les deux parties refusent de commenter tant que les employés ne se seront pas prononcés lors d’une assemblée générale. Le vote doit avoir lieu mardi soir, le 17 août. En fonction du résultat du vote des membres qui se tiendra au courant de cette rencontre, un protocole de retour au travail sera établi.

De leur côté, les Éleveurs de porcs du Québec ont exprimé un soupir de soulagement. « La cadence des abattages pourra augmenter et ainsi soulager producteurs de porcs qui font des pieds et des mains depuis le début du conflit, le 28 avril, pour gérer le surplus de porcs dans les bâtiments et éviter ainsi tout gaspillage alimentaire », disent les Éleveurs par voie de communiqué.

Les prochaines semaines seront cruciales pour diminuer le nombre de porcs en attente. Les Éleveurs de porcs demandent que les efforts soient déployés pour que les porcs les plus lourds soient abattus en premier.