La Filière porcine coopérative poursuit sa croissance

À la Ferme AACAT et à la Fromagerie Grondines, les propriétaires Charles Trottier et Guylaine Rivard ont changé leur...

Marie-Josée Parent couvre les productions laitière, bovine, avicole et porcine au Bulletin des agriculteurs.

Agronome et journaliste

Catégorie Sevrage-vente : Ferme Myrion inc., Honfleur

Ferme D. Beauchesne inc., Sainte-Marie-de-Blandford

Catégorie Maternité : Ferme du Beauporc (2001) inc., Yamachiche

Catégorie Maternité corporative : Ferme Dosquet inc., Sainte-Marie

En plus de présenter l’état de la situation, l’assemblée générale annuelle de la Filière porcine du 26 mars dernier a été l’occasion de souligner les producteurs porcins ayant obtenu les meilleures performances provinciales.

Malgré des bas prix dans le secteur porcin, la Filière porcine coopérative a remis, au terme de son exercice financier 2017-2018, 11,2 millions de dollars en dividendes aux membres, une baisse comparativement aux 20 millions de l’année précédente. En raison de la situation difficile dans le secteur porcin, la Coop fédérée a pris la décision de verser 50 % des dividendes en argent comptant en 2018, en plus d’avoir devancé le versement de la prime évolutive.

