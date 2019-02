Ouverture d’un premier centre privé de collecte de taureaux de l’Est du Canada

La maturité émotionnelle a un grand impact dans la vie et par conséquence dans l'entreprise. La psychologue du travail...

La construction a débuté en septembre dernier et le coût s’élève à 750 000$. Il y aura 18 enclos pour les taureaux.

Actuellement dans les centres de Semex Canada, dont le Centre d’insémination artificielle du Québec, les taureaux et les doses de semences appartiennent à Semex. « Actuellement, il y a quatre ou cinq grosses compagnies qui essaient de contrôler la génétique à eux seuls, explique Jonathan Lehouiller. C’est le centre qui va faire le profit. Ce qu’on fait, c’est qu’on redonne le plein pouvoir de la génétique à l’éleveur. »

Le taureau et les doses de semences restent toujours la propriété de l’éleveur. L’éleveur amène son taureau au centre, paie pour la pension, les tests de santé et la collecte. L’éleveur se charge ensuite de la commercialisation.

Les premiers taureaux entreront fin février ou début mars. Déjà, un taureau de la région de Toronto est attendu. Le centre prévoit recevoir des taureaux principalement du Québec, de l’Ontario et des Maritimes.

Les promoteurs du projet sont la Clinique vétérinaire Centre-du-Québec et la ferme Drumdale, qui a fourni le terrain sur lequel le centre est bâti.

Les travaux vont bon train et seront complétés pour la porte-ouverte qui aura lieu le 16 février 2019 (13h à 16h) sur le site choisi, soit au 162, route 122 à Saint-Germain-de-Grantham.

