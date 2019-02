Vache coup de cœur, meilleurs IPT, qualité du lait…

Meilleurs IPT, meilleure qualité du lait, vache coup de cœur… Les prix sont nombreux en production laitière en ce début d’année. Félicitations à tous les gagnants!

Vache coup de cœur 2018

Le jeudi 7 février dernier, lors de son congrès annuel, Holstein Québec a fait connaître la Vache coup de cœur de l’année. Il s’agit de Holdream Shottle Rida EX-91 3E 4*, propriété de Guillaume et Étienne Lessard de la Ferme Holdream, de Saint-Honoré-de-Shenley.

Dans une vidéo disponible sur Youtube, Guillaume Lessard explique comment Rida s’est toujours bien développée dans l’élevage. Cette vache a une valeur symbolique puisqu’elle provient d’une famille de vaches de la ferme et qu’elle a survécu à l’incendie qui a détruit l’étable en septembre 2018.

Club d’excellence Agropur

Le vendredi 25 janvier 2019, Agropur remettait le titre de Championne de la qualité du lait à la Ferme Jolipré Holstein de Saint-Moïse lors du 30eGala du Club d’Excellence Agropur. Propriété de Marie-Josée Turcotte et Régis Lepage, la Ferme Jolipré Holstein possède un troupeau de 85 sujets de race Holstein, dont 45 vaches en lactation atteignant une production de 10 500 kg de lait en moyenne par sujet. En décrochant une troisième fois ce prix pour l’ensemble de la Coopérative, M. Lepage et Mme Turcotte sont de plus intronisés à titre de Patron d’Honneur du Club de l’excellence.

Meilleurs troupeaux selon l’IPT

Le mardi 29 janvier 2019, CanWest DHI et Valacta ont célébré l’excellence en gestion de troupeaux laitiers par la publication des 25 premières positions du palmarès canadien des meilleurs troupeaux selon l’Indice de performance du troupeau (IPT) pour 2018. L’évaluation a été réalisée à l’échelle nationale sur un total de 7000 troupeaux. Sur les 10 premières positions, 9 sont des entreprises du Québec.

L’Indice de performance du troupeau accorde des points de performance sur différents aspects de la gestion du troupeau (valeur du lait, santé du pis, âge au premier vêlage, efficacité du troupeau, longévité et intervalle de vêlage). Le but est d’offrir un meilleur reflet de la performance globale d’un troupeau laitier. Il permet aux producteurs de suivre leurs progrès d’année en année et de se comparer aux autres selon leur système de production (stabulation libre, stabulation entravée, traite robotisée ou production laitière biologique).