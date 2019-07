Les fromages dans la mire des Américains

Les États-Unis pourraient imposer de nouveaux tarifs sur des biens produits en Europe dans le cadre du conflit commercial qui les oppose quant aux subventions versées dans l’industrie aéronautique. L’administration américaine a en effet indiqué le 1er juillet qu’elle lançait des consultations pour mettre en place de nouvelles taxes touchant des formages et des whiskies.

Une nouvelle liste incluant environ 90 produits sujets à des taxes punitives a été dévoilée. De nombreuses variétés de fromage, telles que le bleu et le gouda, ainsi que des whiskies irlandais et certains produits à base de porc s’y retrouvent. La totalité de ces produits représente une valeur commerciale de 4 milliards de dollars et vient s’ajouter à une précédente liste publiée le 12 avril, qui totalisait une valeur de 21 milliards, selon le département américain du Commerce (USTR).

Cette démarche vise à « faire respecter les droits des États-Unis dans le conflit qui l’oppose à l’Union européenne et certains États membres devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), au sujet des subventions européennes » dans le secteur aéronautique, a précisé l’USTR.

Ce reproche vise particulièrement Airbus face à l’Américain Boeing, objet d’un conflit vieux de 14 ans. Les États-Unis et l’Europe s’accusent mutuellement devant l’OMC de verser des aides illégales à leurs champions aéronautiques respectifs.

Les potentiels tarifs punitifs qu’imposera finalement Washington sur ce dossier sont toutefois soumis à la décision d’un arbitre, désigné par l’OMC.

Source: AFP