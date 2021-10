L’équipementier laitier BouMatic achète en Europe

Le fabricant d'équipements laitiers BouMatic de Madison, au Wisconsin, annonce l’acquisition de SAC Group, un fabricant danois de systèmes de traite complets pour vaches, moutons et chèvres. Avec cette transaction, SAC devient une filiale à part entière de BouMatic.

Fondée en 1938 par S.A. Christensen, SAC vend des systèmes de traite conventionnels et automatisés. SAC gère également un centre de connaissances laitières basé aux Pays-Bas, Hokofarm Group, qui met l'accent sur les technologies de traite et d'alimentation orientées sur les données. Ce centre est indiqué comme étant « un complément précieux à l’activité de BouMatic ». En plus de ce centre aux Pays-Bas et de son siège social au Danemark, SAC est active principalement en Russie et en France avec un réseau de 100 concessionnaires.

BouMatic est un important fabricant d'équipements et de robotique pour l'industrie laitière vendus dans 45 pays. La société emploie 400 personnes sur six sites, dont deux aux États-Unis et quatre en Europe.

BouMatic indique que l’achat de SAC Group représente un ajustement « stratégique clair » en lui permettant de se développer comme un fournisseur mondial de gamme complète de solutions laitières grâce à cette nouvelle combinaison d’activités. L’entreprise américaine annonce d’ailleurs être « à la recherche d'acquisitions supplémentaires dans le futur pour pouvoir continuer à étendre sa présence, améliorer sa gamme de produits et proposer des solutions toujours plus innovantes au sein de l'industrie laitière ».

Le catalogue des produits BouMatic s'étend des systèmes d'identification, de santé et de circulation des vaches à ceux de collecte du lait, en passant par la gestion et l'automatisation, le refroidissement du lait, l'hygiène à la ferme, les technologies de nettoyage des usines laitières et les systèmes de traitement du lisier.