Les honneurs pour un urinoir pour vaches à l’EuroTier

Le plus grand salon de machinerie agricole au monde, l’EuroTier de Hanovre en Allemagne, vient de décerner ses prix d’innovation. Le gagnant de la médaille d’or est le CowToilet, un urinoir pour vaches de la compagnie néerlandaise Hanskamp AgroTech BV.

L’invention permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de la production animale. Un volume élevé d’ammoniac est dégagé dans un laps de temps relativement court après la miction. Une vache produit entre 15 à 20 litres d’urine chaque jour.

Le système est composé d’une station d’alimentation et d’une installation de collecte de l’urine. Lors de la sortie de la station d’alimentation, un stimulus externe est utilisé pour déclencher le réflexe de miction et l’urine est collectée.

Le CowToilet collecte donc l’urine directement et séparément de la vache sans stresser l’animal. La formation d’ammoniac sur le plancher est donc réduite grâce à la séparation précoce des matières fécales et de l’urine.

Les planchers restent également plus propres, ce qui a un impact positif à la fois sur la santé des onglons et sur la qualité de l’air dans l’étable. De plus, l’agriculteur peut utiliser les matières fécales et l’urine collectées et stockées séparément de manière plus spécifique et appropriée dans la production agricole ou la production d’énergie et ainsi augmenter encore l’efficacité des nutriments.

