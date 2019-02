SmartDepth : pour ajuster la profondeur des semis

Precision Planting a dévoilé récemment le SmartDepth, un moteur électrique qui remplace le réglage manuel de la profondeur des unités en rangée sur un semoir. Depuis la cabine, avec les informations transmises au moniteur 20/20, les producteurs peuvent ajuster la profondeur de semis et calibrer la profondeur des unités. Le SmartDepth peut être associé au capteur d’humidité SmartFirme. Ainsi, le contrôle de la profondeur de semis sera basé sur l’humidité du sol. L’utilisateur du semoir monograine peut effectuer des entrées sur l’écran 20/20, depuis la cabine, d’une profondeur minimale et maximale, ainsi qu’une cible d’humidité. Le planteur ajustera automatiquement la profondeur à laquelle il sème, entre les profondeurs minimale et maximale, afin de maintenir la cible d’humidité du sol optimale dans la zone de semis. Precision Planting annonce aussi la sortie de 20/20 Connect, une application mobile qui permet aux producteurs d’exécuter les fonctions plus fréquemment utilisées à partir d’un périphérique mobile, telles qu’un téléphone intelligent ou une tablette.