L’Académie canadienne du génie accueille cinquante nouveaux boursiers canadiens ainsi que deux nouveaux boursiers internationaux

L’Académie canadienne du génie (ACG) se compose de plusieurs des ingénieurs les plus expérimentés du pays qui ont manifesté leur dévouement en faveur de l’application des principes de la science et du génie dans l’intérêt du pays et de ses entreprises.

L’ACG, organisme indépendant, autonome et à but non lucratif, a été fondée en 1987, dans le but de servir le pays en tout ce qui touche les questions d’ingénierie.

Les Fellows de l’ACG sont nommés et élus par leurs pairs, en fonction de leurs réalisations exceptionnelles et de leurs longs états de service au sein de la profession d’ingénieur. Ces Fellows travaillent en étroite collaboration avec les autres associations nationales d’ingénieurs du pays, ainsi qu’avec les autres académies canadiennes qui forment le Conseil des académies canadiennes.

Le 15 juin 2020, le président de l’ACG a accueilli cinquante nouveaux boursiers canadiens ainsi que deux nouveaux boursiers internationaux à l’Académie canadienne du génie. Parmi ces cinquante nouveaux Fellows on retrouve Yves Choinière, chef de projet, Recherche et développement, Consultants Lemay & Choinière Inc.

“Yves Choinière, ingénieur et agronome, B.Sc. (1983), M.Sc. (1991) a reçu les honneurs du Jeune Ingénieur de l’Année, le Prix Turnbull en Structure Agricole, le Prix Industriel et le titre de Fellow du CSBE / SCGAB. Yves Choinière a dirigé la conception de plusieurs centres de recherche en production animale (McGill, Guelph, Saskatchewan, Agriculture Canada et autres). Sa notoriété s’est établie grâce aux multiples innovations et développements des bâtiments agricoles modernes. Consultants Lemay & Choinière Inc., fondée en 1995, emploie maintenant 45 personnes ; dont 25 chefs de projet, ce qui en fait la plus grande firme de génie agricole au Canada.”