L’association des Entrepreneurs en Drainage Agricole du Québec célèbre 50 ans

Saint-Lambert, 23 juillet 2019– L’Association des Entrepreneurs en Drainage Agricole du Québec (AEDAQ) a célébré ses 50 ans d’existence le 12 juillet dernier au Manoir Rouville Campbell de Mont-St-Hilaire.

Plus de 90 personnes se sont réunies pour souligner l’événement qui avait comme thème «Notre savoir-faire d’hier à demain». L’objectif de la rencontre consistait à offrir un lieu de rassemblement pour les personnes ayant « foulé le terrain » de l’association, dontdes membres des conseils d’administration depuis ses débuts, des agronomes, des consultants, des chercheurs, des entrepreneurs et plus encore. Les retrouvailles étaient aussi l’occasion de tourner le regard vers l’avenir du drainage agricole et de dévoiler le nouveau logo de l’association à l’image de son cinquantième anniversaire.

Lors de la rencontre la présidente de L’AEDAQ a insisté sur la contribution de chacun pour l’amélioration des terres agricoles au cours des dernières décennies et l’importance d’accueillir les changements à venir. « On est dans un marché à maturité. Il faudra se renouveler pour survivre : faire de la place aux plus jeunes générations, se tourner vers de nouvelles technologies, observer ce qui se développe en recherche; et très important, s’ouvrir à du changement », fait-elle remarquer.

Dr Chandra Madramootoo, professeur à l’Université McGill, a pris la parole pour dresser le portrait du drainage et de son avenir. Dr Robert Lagacé, professeur à l’Université Laval, a quant à lui fait un retour sur les étapes marquantes du drainage souterrain. « Un travail d’équipe sera nécessaire pour lutter contre les changements climatiques qui affectent les sols en faisant une meilleure gestion de l’eau », mentionne-t-il.

Sur une note touchante, les frères Germain et Roger Lazure ont livré un témoignage des hauts et des bas de leurs carrières. Aujourd’hui à la retraite, les deux hommes ont fait preuve de leadership dans le drainage à ses débuts en 1968.

Dans le cadre de la soirée, l’Association des Entrepreneurs en Drainage Agricole du Québec a tenu à nommer Germain Lazure, Roger Lazure, Jacques Masson et André Piché à titre de membres honoraires pour souligner leur implication et leur générosité auprès de l’association pour avoir siégé de nombreuses années au conseil d’administration.