Le CN investit dans 1 000 wagons-trémies à céréales de nouvelle génération

Le CN a annoncé aujourd’hui son intention d’acquérir 1 000 wagons-trémies à céréales de grande capacité et de nouvelle génération au cours des deux prochaines années pour renouveler le matériel vieillissant qui est nécessaire pour répondre au rendement accru des cultures annuelles.

« Cet important investissement dans des wagons-trémies à capacité marchande plus élevée, soit jusqu’à 10 % de plus que l’ancienne génération, témoigne de notre engagement visant à acheminer de façon sûre, efficace et fiable le nombre croissant d’envois de céréales de nos clients expéditeurs dans les Prairies, a déclaré Jean-Jacques Ruest, président-directeur général par intérim du CN. Nous comprenons clairement à quel point une chaîne d’approvisionnement des céréales efficace est importante pour la réputation de notre pays en tant que partenaire commercial stable. Grâce à la certitude réglementaire fournie cette semaine, nous pouvons maintenant faire des investissements décisifs à long terme qui profiteront à l’ensemble du secteur céréalier. »

PUBLICITÉ

« Je suis très heureux d’apprendre que le CN utilise les conditions positives introduites par le projet de loi C-49, la Loi sur la modernisation des transports, pour investir dans des wagons-trémies neufs. Cette décision contribuera à la croissance du secteur agricole en veillant à ce que les agriculteurs soient en mesure d’acheminer de façon fiable leurs produits vers le marché », a déclaré le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, Lawrence MacAulay.

Le CN achète des wagons-trémies neufs de 55 pieds d’une très grande capacité de 5 431 pieds cubes. Le parc de 12 000 wagons céréaliers de la Compagnie dans l’Ouest canadien se compose de wagons-trémies appartenant au CN, de wagons loués et de wagons de particuliers. Les nouveaux wagons-trémies permettront d’éliminer progressivement les wagons plus anciens et de plus faible capacité du parc de wagons loués et de wagons appartenant au CN, dont l’âge moyen est de plus de 30 ans.

PUBLICITÉ

« Les wagons-trémies à céréales du Canada approchent de la fin de leur vie, a déclaré Kyle Jeworski, président-directeur général de Viterra. Au cours des dernières années, Viterra a fait des investissements importants et ciblés dans son réseau de silos-élévateurs, et nous nous réjouissons de cet investissement majeur et de l’engagement du CN de transporter les céréales des Prairies vers les marchés mondiaux. »

Les wagons seront construits par National Steel Car Ltd., à son usine de Hamilton.

PUBLICITÉ

« Nous sommes très heureux que le CN reconnaisse les avantages des wagons-trémies à céréales de 5 431 pieds cubes à haut rendement à la fine pointe de notre industrie. Grâce à cet engagement du CN, l’équipe des opérations de montage de la National Steel Car à Hamilton créera plus de 300 nouveaux emplois à temps plein » a affirmé Gregory J. Aziz, président et chef de la direction de National Steel Car. « En plus de la commande de 350 wagons à support central pour le transport de bois d’œuvre, cet achat additionnel de 1 000 wagons entraînera l’embauche de plus de 550 personnes supplémentaires à notre installation de Hamilton, qui emploie actuellement plus de 1 500 personnes. »

Bob Bratina, député fédéral de Hamilton East – Stoney Creek, a déclaré : « Un grand merci au CN pour son vote de confiance à l’égard de Hamilton et de sa main-d’œuvre hautement qualifiée. Nous sommes extrêmement fiers que le CN fasse partie de notre collectivité et nous lui sommes reconnaissants d’avoir choisi la National Steel Car pour construire les wagons qui feront tourner l’économie nord-américaine. »

Dans le cadre de son programme de dépenses en immobilisations de 3,4 G$ en 2018, le CN investit ce printemps et cet été dans de nouvelles infrastructures favorisant les échanges commerciaux et procédera notamment à des travaux de construction de 400 M$ pour augmenter la capacité des voies et des triages afin de mieux gérer l’accroissement du trafic dans son corridor entre la côte ouest et Chicago.

Afin d’offrir une plus grande capacité à ses clients, le CN a acheté récemment 200 nouvelles locomotives GE, et les 60 premières seront mises en service en juin. Cette année également, le CN fera l’acquisition de 350 nouveaux wagons pour produits forestiers et louera 350 nouveaux wagons couverts pour accroître son parc de véhicules desservant les clients des secteurs des produits forestiers et des métaux.

PUBLICITÉ

Le CN poursuit son programme d’embauche et, par rapport au nombre de chefs de train disponibles avant l’hiver dernier, environ 1 250 chefs de train qualifiés de plus seront sur le terrain d’ici l’hiver prochain.

Énoncés prospectifs

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne relative aux valeurs mobilières. De par leur caractère, les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Compagnie prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de la performance future et impliquent des risques connus ou non, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats réels ou la performance réelle de la Compagnie par rapport aux perspectives ou aux résultats futurs ou à la performance future implicites dans ces énoncés. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs comprennent, sans en exclure d’autres : les impacts de la conjoncture économique et commerciale en général; la concurrence dans le secteur; la variabilité des taux d’inflation, de change et d’intérêt; les variations de prix du carburant; les nouvelles dispositions législatives et (ou) réglementaires; la conformité aux lois et règlements sur l’environnement; les mesures prises par les organismes de réglementation; l’augmentation des charges relatives à l’entretien et à l’exploitation; les menaces à la sécurité; la dépendance à l’égard de la technologie et les risques de cybersécurité connexes; les restrictions au commerce ou les modifications aux ententes de commerce international; le transport de matières dangereuses; les différents événements qui pourraient perturber l’exploitation, y compris les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les incendies, les inondations et les tremblements de terre; les changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées à l’environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et de litiges; les risques et obligations résultant de déraillements; l’échéancier et la réalisation des programmes de dépenses en immobilisations; de même que les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra trouver une description des principaux facteurs de risque dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure qu’il fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.