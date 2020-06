Les Éleveurs de volailles du Québec, via Le Dindon du Québec, poursuivent leur campagne «Le dindon du Québec, héros de votre alimentation». Cette fois-ci, les Éleveurs sont fiers d’offrir près de 7250 kilos de dindons aux Cuisines Solidaires, par l’intermédiaire de La Tablée des Chefs. Ce don, d’une valeur de 25 000 $, permettra aux chefs participants de concocter de bons petits plats, sains et savoureux avec cette protéine hautement énergétique et polyvalente, dans une période où certains citoyens en ont vraiment besoin.

PUBLICITÉ

«Les dernières semaines n’ont pas été faciles et ont amené leur lot de préoccupations pour nous tous. Notre rôle, en tant qu’éleveur, est de nourrir les Québécois. C’est d’autant plus important dans le contexte actuel. Nous avons eu la chance, pendant ce temps d’arrêt pour le Québec, de poursuivre nos activités et d’en faire bénéficier la population jusqu’à leur table. C’est donc une grande fierté de pouvoir contribuer à ce projet avec plusieurs autres généreux partenaires de l’alimentation afin que le dindon du Québec soit disponible pour tous. Nous sommes optimistes qu’ensemble nous ferons la différence.», d’affirmer Pierre-Luc Leblanc, président des Éleveurs de volailles du Québec.

Depuis 2012, la Tablée des Chefs a pour mission de nourrir les personnes dans le besoin et de développer l’éducation culinaire des jeunes. Les Éleveurs de volailles du Québec, qui ont à cœur la formation de la relève, partagent cet objectif en offrant aux Québécois une source de protéines saine et nutritive.