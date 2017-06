Pour souligner l’engagement de l’UPA pour la cause, l’AQPS lui a remis le prix méritas Partenaire de l’année en prévention du suicide 2015-2017. Le rôle de la sentinelle agricole est de repérer les signes de détresse ou les changements de comportement d’un producteur agricole qui pourrait être vulnérable au suicide, d’établir un contact avec ce dernier, puis d’assurer un lien avec les ressources d’aide du territoire. Ce que cette formation de sept heures a de particulier, c’est le public qu’elle vise : les producteurs agricoles qui participent à des comités ou à des associations et les professionnels de l’agroalimentaire faisant partie de l’entourage des producteurs, dont les vétérinaires, les camionneurs, les agronomes, etc. « On peut comparer le rôle des sentinelles à celui des personnes capables de donner les premiers soins : des membres de la communauté, formés pour agir, assurent un soutien en attendant que des spécialistes de la prévention du suicide prennent la relève », a expliqué Jérôme Gaudreault, directeur général de l’AQPS. Les producteurs agricoles vivant une réalité de travail plutôt singulière avec de nombreuses heures passées à la ferme, des horaires atypiques et multiples sources de stress, une déclinaison agricole de la formation s’imposait. Au sujet du prix méritas remis à l’UPA le 12 juin à Drummondville, M. Gaudreault poursuit : « Nous sommes très heureux de souligner l’engagement de l’UPA en prévention du suicide. Elle a embrassé la cause avec la conviction profonde qu’il est possible d’éviter les pertes de vie par suicide et avec la volonté ferme de valoriser la place fondamentale qu’occupent les agriculteurs dans la société québécoise ».

Pour le deuxième vice-président de l’UPA, Martin Caron, « beaucoup d’agriculteurs ne demandent pas d’aide ou ne connaissent pas les ressources disponibles. La mise en place de réseaux de sentinelles permet d’être proactif rapidement quand la détresse se manifeste et de contribuer ainsi à la prévention du suicide ». Même si les signes précurseurs des comportements suicidaires sont généralement assez connus, l’action d’amener la personne vers les ressources d’aide devrait être davantage intégrée dans les habitudes.

Recevoir la formation, consulter le site Web de l’AQPS http://aqps.info/se-former/formation-agir.html ou communiquer avec le responsable régional du dossier santé psychologique chez les agriculteurs de votre Fédération de l’UPA.

Sur la photo dans l’ordre habituel, Jérôme Gaudreault, directeur général de l’AQPS, Martin Caron, deuxième vice-président de l’UPA, Pierre-Nicolas Girard, responsable du dossier de la santé psychologique à l’UPA et Claude Bissonnette, président de l’AQPS.