2e édition de l’initiative De nous à vous

Sollio Groupe Coopératif et dix-huit coopératives agricoles de son réseau sont heureuses de remettre plus de 510 000 $ en denrées alimentaires et en argent dans le cadre de la deuxième édition de l’initiative De nous à vous. D’une part, 430 000 $ de denrées alimentaires fraîches provenant d’entrepreneurs agricoles d’ici seront distribués au moment des récoltes à des moissons du réseau des Banques alimentaires du Québec et aux Cuisines solidaires de la Tablée des Chefs. D’autre part, des dons en argent totalisant plus de 80 000 $ seront remis aux organismes Au cœur des familles agricoles, l’Association des jeunes ruraux du Québec et la Junior Farmer’s Association of Ontario.

Depuis 2020, ce sont plus de 1 million de dollars qui ont été remis pour soutenir les communautés dans le cadre de De nous à vous.

Les coopératives participantes sont :

· La Coop Agrilait

· La Coop des Montérégiennes

· La Coop Agriscar

· Novago Coopérative

· La Coop Alliance

· La Coop Purdel

· Avantis Coopérative

· La Coop St-Fabien

· Citadelle, coopérative de producteurs de sirop d’érable

· La Coop Sainte-Hélène

· La Coop Comax

· La Coop Sainte-Justine

· Covris Coopérative

· La Coop Saint-Patrice

· La Coop Fermes du Nord

· Uniag Coopérative

· La Coop La Patrie

· VIVACO groupe coopératif

« Grâce à cette initiative qui met de l’avant l’entraide et la coopération, Sollio Groupe Coopératif et les dix-huit coopératives agricoles du Québec et de l’Est ontarien qui ont participé cette année peuvent non seulement aider les gens dans le besoin, mais également soutenir les familles agricoles d’ici. De nous à vous est un reflet parfait des valeurs qui nous animent et de notre mission de tous les jours : contribuer à nourrir le monde », déclare M. Gaétan Desroches, chef de la direction de Sollio Groupe Coopératif.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Sollio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de ses 16 150 employés et des 7000 travailleurs des coopératives affiliées. Avec plus de 123 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 48 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc. - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région qui génère un chiffre d'affaires de 8,2 milliards $ (plus de 11 milliards $ en incluant les coopératives affiliées). Sollio Groupe Coopératif est classée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada. Pour en savoir plus, visitez sollio.coop.