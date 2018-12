Chute de la production de sirop d’érable

Un hiver froid et rigoureux et un court printemps dans plusieurs régions du pays ont causé une baisse de la production acéricole au Canada en 2018. La récolte a diminué de 21,7 % par rapport à 2017 pour s’établir à 9,8 millions de gallons en 2018. Il s’agit du plus faible niveau de production depuis 2015.

La production a baissé dans toutes les provinces de production acéricole sauf en Ontario et en Nouvelle-Écosse. La production de l’Ontario a augmenté de 9,4 % pour se fixer à 465 000 gallons, la production la plus élevée pour cette province depuis 2011, en raison d’une saison plus longue. La Nouvelle-Écosse a produit 55 000 gallons de sirop d’érable en 2018, ce qui représente une augmentation de 12 000 gallons par rapport à 2017, lorsque la production a été faible en raison de conditions météorologiques défavorables.

Le Québec a produit 8,9 millions de gallons de sirop d’érable en 2018, en baisse de 22,4 % par rapport à l’année précédente. Au Nouveau-Brunswick, la production a diminué de 34,5 % pour se situer à 361 000 gallons, durant la même période. Au Québec, la production a souffert de la neige et du froid particulièrement tard en saison, tandis que la baisse au Nouveau-Brunswick a été le résultat de l’hiver long et rude, suivi d’un court printemps.

La valeur totale des produits de l’érable a fléchi de 22,2 % par rapport à 2017 pour s’établir à 384,4 millions de dollars en 2018, sous l’effet notamment de la baisse de production. Le prix du sirop d’érable est resté relativement inchangé et s’est situé à 39,24 $ le gallon, comparativement à 39,49 $ le gallon en 2017.