Nombre record d’élèves en Gestion d’entreprises agricoles

Provenant de partout au Québec, de la grande région de Montréal, à la Côte-Nord, en passant par la Mauricie, l’Estrie, le Lac-Saint-Jean et bien sûr le Centre-du-Québec, 50 élèves poursuivent actuellement leur formation en Gestion d’entreprises agricoles offerte par le Service de la formation continue du Cégep de Victoriaville.

C’est d’ailleurs la première fois en près de 15 ans que 2 cohortes débutent simultanément leur formation, preuve qu’elle répond à un besoin grandissant. Sa nouvelle formule permettant de suivre le programme en ligne ou en classe contribue certainement à son succès, s’adaptant ainsi aux agriculteurs et agricultrices d’aujourd’hui.

Le Service de la formation continue a diplômé 143 étudiantes et étudiants en Gestion d’entreprises agricoles depuis que cette attestation d’études collégiales (AEC) a été offerte pour la première fois en 2004. « Nous sommes fiers de contribuer à former la main-d’œuvre du Québec et accueillir 50 nouveaux élèves l’année du 50e anniversaire du Cégep nous réjouit et démontre toute l’expertise développée au fil du temps », souligne Frédérick Michaud, directeur.

Toujours en quête d’offrir des programmes de formations adaptés à la société actuelle, le Service de la formation continue offre aussi depuis peu l’AEC Développement et gestion d’un programme en agriculture urbaine et prévoit la venue d’une nouvelle AEC en agriculture biologique à l’hiver 2020.

À propos de la Formation continue

Le Service de la formation continue offre des formations collégiales spécialement conçues pour les adultes, des cours et ateliers spécialisés, des services aux entreprises ainsi que de l’accompagnement en coopération internationale.