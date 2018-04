Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Blogue Marché des grains: Rapport du USDA, une belle balle du champ gauche

Depuis des semaines, analystes, sondages et projections pointaient dans une direction : plus de soya, moins de maïs d’ensemencés aux États-Unis ce printemps. Mais non, le résultat du sondage réalisé par le USDA prend de court tout ce monde : pour 2018, il se sèmera moins de maïs ET moins de soya.

Agricultrice passionnée: Chantal Agnew

Dans une vidéo, rencontrez Chantal Agnew de la ferme Anglo Acres. Voilà une belle façon pour mettre la table pour un reportage que vous lirez dans Le Bulletin des agriculteurs d’avril 2018.

Front commun pour sauver la gestion de l’offre

Alors que les négociations sur l’ALÉNA sont loin d’être terminées et que nos voisins du sud veulent voir la fin de la gestion de l’offre, de ce côté-ci de la frontière, le secteur laitier se serre le coudes.