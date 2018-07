Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Météo: Pas de répit pour les champs

Le soleil et la chaleur devraient dominer encore pour le reste du mois, et même plus longtemps.

« Eau » secours, ma luzerne ne pousse pas !!!

Je suis certaine qu’avec les belles journées chaudes des derniers jours, si vous pouviez arroser vos prairies comme on le fait avec nos jardins, vous seriez prêts à le faire!

Blogue Marché des grains: En attendant que la tempête passe…

Ce n’est pas la première fois que le prix du maïs décline en plein mois de juillet et ce ne sera certainement pas la dernière. Par contre, tout ceci ne tient pas nécessairement très bien la route.