Des millions pour la recherche sur les céréales

Selon le ministère, ces nouvelles grappes “stimuleront l’innovation et les découvertes dans le secteur canadien des grandes cultures au cours des cinq prochaines années.” Trois céréales sont visées, ainsi que la diversification des cultures.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Lawrence MacAulay a annoncé l’octroi d’une contribution fédérale qui pourraient atteindre 39,3M$ à quatre grappes scientifiques (orge, blé, grandes cultures diversifiées et soya) dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture. Une contribution supplémentaire de 28,4 M$ provenant de l’industrie portera l’investissement total à 67,7 millions de dollars.

