Marché des grains: Semaine historique pour les prix

Les principaux grains échangés à Chicago ont dépassé des seuils historiques cette semaine, stimulés par une demande toujours croissante et des préoccupations quant à la météo. Le soya a dépassé les 15 $US, le maïs les 6 $US et le blé les 7$US, tous des plafonds qui n'avaient pas été dépassés depuis plusieurs années à la bourse américaine.

Le temps frais et humide aux États-Unis suscite de l'inquiétude sur le progrès des semis et des conséquences possibles sur les ensemencements.

Les chiffres quant aux exportations ont également conforté les courtiers qui voient d'un bon œil les chiffres confirmant semaine après semaine la demande pour les céréales américaines.

Pour la semaine, le soya a gagné 1,75$US pour dépasser son sommet de juin 2014. Le maïs a pour sa part atteint son prix le plus élevé depuis juin 2013. Le blé a suivi en affichant aussi son niveau le plus élevé depuis 2014.

Le boisseau de blé pour juillet a terminé à 7,1025 $US, contre 6,5250 $US une semaine plus tôt, un gain de 8,7%.

Le boisseau de maïs pour juillet a gagné 10,2% pour finir à 6,5550 $US, par rapport à 5,8550 $US vendredi dernier.

Le boisseau de soya pour juillet a terminé à 15,3975 $US, comparativement à 14,3325 $US, une augmentation de 6,6%.