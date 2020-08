Marché des grains: Les grains sous pression

Les principaux grains ont terminé la semaine sous une note négative, après quatre séances consécutives en baisse. La perspective de récoltes abondantes et hâtives ont fait reculer à leur niveau le plus bas depuis le 30 juin certaines des céréales.

Les investisseurs s’attendent entre autres à ce que le département américain de l’agriculture (USDA) révise à la hausse ses estimations sur la production de céréales et d’oléagineux dans le monde dans son prochain rapport mensuel, attendu mercredi le 12 août. Selon les derniers relevés sur la qualité des cultures, ces dernières se portent bien grâce aux précipitations des dernières semaines qui a atténué les craintes liées à la sécheresse qui a sévi dans plusieurs régions des États-Unis.

Une estimation du Conseil international des céréales (CIC) a aussi causé une douche froide sur les marchés. Selon le plus récent rapport du CIC, on s’attend à une récolte de blé record au Canada, ce qui s’ajoute aux prévisions à la hausse pour la récolte de la Russie, une amélioration des conditions en Australie et de bons précoces encourageants pour la récolte de blé de printemps aux États-Unis. Toutes ces informations soutiennent une offre mondiale abondante, ce qui a fait reculer le blé à son niveau le plus bas depuis le 30 juin.

Et même si les nouvelles sont bonnes quant aux ventes de céréales à l’étranger, les inquiétudes s’accroissent sur la demande en produits agricoles avec une nouvelle montée des tensions commerciales.

L’USDA a apporté une nouvelle commande importante en provenance de Chine de 456 000 tonnes de soya. Mais Washington a encore durci vendredi son bras de fer avec Pékin en adoptant des sanctions contre onze dirigeants hongkongais, parallèlement à des mesures radicales contre TikTok et WeChat.

Les marchés craignent maintenant que l’entente commerciale signée en janvier entre Washington et Pékin ne soit de nouveau remise en questions malgré les commandes des dernières semaines.

Le boisseau de maïs pour décembre a terminé vendredi à 3,2075 $US.

Le boisseau de soya pour novembre a terminé à 8,6750 $US.

Le boisseau de blé pour septembre a fini à 4,9550 $US.