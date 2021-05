Une nouvelle usine de canola verra le jour au Canada

La hausse des prix pour le canola semble raviver l'intérêt de certaines compagnies. C'est le cas de la société américaine de produits agricoles Ceres Global Ag. Alors qu'elle avait fait construire ces dernières années un centre de production de céréales et d'oléagineux près de la frontière du Dakota du Nord, dans le sud-est de la Saskatchewan, elle prévoit maintenant de triturer le canola également à cet endroit.

PUBLICITÉ

La société de Minneapolis a annoncé mardi qu'elle prévoyait de dépenser 350 M$US pour construire une usine de trituration intégrée avec une capacité de traiter 1,1 million de tonnes de canola par an. Elle a ajoutée qu'elle «était engagée dans des discussions avec d'autres acteurs financiers et industriels intéressés pour financer le projet». L'usine, qui devrait être opérationnelle d'ici l'été 2024, serait adjacente au terminal céréalier de la société près de la frontière américaine à Northgate, en Saskatchewan, à environ 60 km au sud-est d'Estevan.

L’usine de trituration proposée par Ceres aurait la capacité de raffiner plus de 500 000 tonnes d’huile de canola par an pour approvisionner les marchés de l’alimentation et des biocarburants, a indiqué la société. «Bien que de multiples facteurs contribuent à cette demande, le plus important est la transition vers l'énergie verte et le besoin d'huile végétale comme matière première pour la production de diesel renouvelable», a déclaré le PDG de Ceres, Robert Day, dans un communiqué.

Le mois dernier, les poids lourds de la manutention du grain Cargill et Viterra ont annoncé séparément leur intention de construire d'importantes usines de trituration de canola à Regina, et Federated Co-operatives (FCL) a annoncé un accord pour acheter les actifs du transformateur de diesel renouvelable True North Renewable Fuels. FCL avait déclaré qu'elle était intéressée par le traitement du diesel renouvelable près de son principal complexe de raffinage de carburant à Regina.

Source: Dave Bedard, Grainnews (traduit de l'anglais)