Aux États-Unis, JBS fait tirer de la viande gratuite pendant un an pour stimuler la vaccination contre la COVID-19

Vous voulez de la viande gratuite pendant un an ? Faites-vous vacciner contre la COVID-19.

Le transformateur de viande JBS offrira du bœuf, du porc et du poulet pendant la prochaine année à 50 familles américaines qui participeront à des cliniques de vaccination parrainées par l'entreprise au cours des prochaines semaines.

La branche de l'entreprise brésilienne aux États-Unis et Pilgrim's Pride, une entreprise américaine de poulet principalement détenue par JBS, ont été critiquées l'année dernière alors que des milliers de travailleurs de la transformation des viandes sont tombés malades en raison de la COVID-19. Les usines de transformation américaines ont été temporairement fermées pour contenir les épidémies, ce qui a resserré l'approvisionnement en viande et ait augmenté les prix.

Les entreprises ont déclaré que près de 70% de leurs 66 000 employés américains sont désormais entièrement vaccinés et qu'elles espèrent que les cadeaux de viande encourageront les résidents des zones rurales autour de leurs installations, et non seulement les employés, à se faire vacciner.

« Nous avons fait de grands progrès et nos taux de vaccination sont bien plus élevés que les taux dans les communautés que nous appelons chez nous », a dit Andre Nogueira, directeur général de JBS USA.

