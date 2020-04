Fini le lait jeté

[COVID-19] Mise à jour – Situation des marchés et mesures d'ajustement de la production (17-04-2020)

COVID-19Geneviève Rainville, directrice de la Recherche économique, fait une mise à jour de la situation des marchés et des mesures d'ajustement de la production.Sommaire de la vidéo :0:10 : Rappel et importance des mesures d’ajustement de la production et de limitation de la flexibilité du quota (tolérances)0:43 : Des mesures qui portent fruit : résultats préliminaires à la ferme1:12 : Mesures et programmes d’entreposage1:43 : Des dons de lait historiques : 4,3 millions de litres de lait!2:11 : Demande : lait de consommation3:22 : Le défi de la chaîne de distribution4:18 : Demande : yogourt4:50 : Demande : fromages6:30 : Lait disposé et prix du lait pour avril8:23 : Scénarios pour les prochains mois9:23 : Incertitudes et pression pour les producteurs : parlez-en aux ressources en place!

